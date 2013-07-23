ЦСКА со счетом 2:1 обыграл "Крылья Советов"

Московский ЦСКА в матче второго тура чемпионата России по футболу обыграл самарский клуб из "Крыльев Советов". Проходившая на столичном стадионе "Арена Химки" встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает Российская футбольная премьер-лига.

Счет на 13-й минуте открыл с пенальти игрок "Крыльев" Илья Максимов. Однако во втором тайме, на 67-й минуте игры нападающий ЦСКА Сейду Думбия с подачи Алана Дзагоева сравнял счет, а на 79-й минуте он же забил второй гол.

Далее ЦСКА 28 июля встретится с московским "Локомотивом", а "Крылья Советов" примут у себя "Анжи" из Махачкалы.