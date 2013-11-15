Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет на "Арене Химки"

Матч 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "Арене Химки". Об этом в своем Twitter сообщил директор официального фан-клуба "Спартака" Олег Семенов.

"И все-таки "Арена Химки". А не Краснодар, Ростов или МСА "Локомотив", - написал Семенов.

Матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится 23 ноября в 17.00. После 16 туров обе команды борются за чемпионство: "Красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице с 33 очками, а у ЦСКА, идущего четвертым, на три балла меньше.

Лидирует "Зенит" из Санкт-Петербурга, у которого 36 очков.