Новости

24 июля 2013, 23:59

Культура

Ущерб от мошенничества экс-тенора Большого оценили в 45 млн рублей

Ущерб от мошенничества бывшего тенора Большого театра Сергея Гайдея, похитившего деньги коллег при организации дачного кооператива, оценили в 45 миллионов рублей. Ранее называлась сумма в 43 миллиона.

По данным следствия, Гайдей похитил деньги 46 человек, собранных для покупки земель в Подмосковье, после чего скрылся. Он был задержан в Рязанской области 20 января 2013 года, сообщает РИА Новости.

В отношении Гайдея заведено два уголовных дела - о мошенничестве и подделке документов, а именно водительских прав. Гайдею грозит до 10 лет тюрьмы.

Большой театр следствие мошенничества Сергей Гайдей

