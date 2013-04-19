Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 12:46

Регионы

Около тысячи жителей Балашихи остались без горячей воды из-за аварии

Около тысячи жителей микрорайона Новый свет в подмосковной Балашихе остались без горячего водоснабжения из-за аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Приостановлено горячее водоснабжение в четырех жилых домах, одной школе (численность учащихся - 430 человек) и одном детском саду, где находятся 70 детей.

В настоящий момент на месте ЧП работают ремонтно-восстановительные бригады.


За последние дни это уже не первый случай аварийного отключения горячего водоснабжения в Балашихе. Так, 17 апреля около 14 тысяч жителей микрорайона Поле чудес остались без теплоснабжения и горячего водоснабжения в результате повреждения теплотрассы. В зоне отключения воды и тепла оказались 35 жилых домов, одна школа и один детский сад

Балашиха отключения воды авария чп мо

