Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2013, 11:47

Регионы

Три дома в Балашихе остались без горячей и холодной воды из-за аварии

В результате аварии произошло отключение холодного и горячего водоснабжения в трех домах в Балашихе.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, в среду, 9 октября, в 10 часов 17 минут в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение об аварийном отключении воды в доме 3 на проспекте Ленина, доме 9 на Советской улице и в детском саду "Ручеек" на Парковой улице.

В 11.00 горячее водоснабжение было восстановлено. Полностью водоснабжение было восстановлено уже в 11.23.

Сайты по теме


Балашиха отключения воды чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика