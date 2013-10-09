09 октября 2013, 11:47Регионы
Три дома в Балашихе остались без горячей и холодной воды из-за аварии
В результате аварии произошло отключение холодного и горячего водоснабжения в трех домах в Балашихе.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, в среду, 9 октября, в 10 часов 17 минут в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение об аварийном отключении воды в доме 3 на проспекте Ленина, доме 9 на Советской улице и в детском саду "Ручеек" на Парковой улице.
В 11.00 горячее водоснабжение было восстановлено. Полностью водоснабжение было восстановлено уже в 11.23.
