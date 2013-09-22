Свыше 50% пользователей мобильных устройств Apple установили iOS 7

Более половины пользователей мобильных устройств Apple, для которых доступно обновление до новой операционной системы iOS 7, установили его себе на iPhone, iPad и iPod, сообщает интернет-журнал Digit.ru.

По данным аналитической компании Mixpanel Trends, iOS 6 осталась менее чем у 45% пользователей устройств Apple. Обновиться до iOS 7 могут владельцы iPhone 4 и старше, iPad 2 и старше, iPad mini и iPod Touch 5-го поколения и старше.

Мобильная операционная система iOS 7 стала доступна для загрузки в среду. В iOS 7 появилось свыше 200 новых функций, в том числе файлообменный сервис AirDrop, который позволяет делиться фотографиями и видео с друзьями через P2P Wi-Fi, и музыкальный сервис iTunes Radio.