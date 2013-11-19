"Аэрофлот" бесплатно перевезет родственников погибших в Казани

Компания "Аэрофлот" бесплатно перевезет родственников погибших в авиакатастрофе до Казани и обратно.

"Билеты будут оформляться без оплаты тарифа, такс и сборов на собственные рейсы и рейсы дочерних авиакомпаний Группы Аэрофлот для перевозок из пунктов РФ/пунктов за рубежом до Казани и обратно в экономическом классе", - говорится на официальном сайте перевозчика.

Для оформления бесплатной поездки необходимо предоставить оригиналы документов: свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт с отметкой в графах семейное положение/дети, справки из ЗАГС и других официальных учреждений, регистрирующих браки и рождение детей.

Напомним, катастрофа в аэропорту Казани произошла вечером 17 ноября. В 19.25 при заходе на посадку разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Жертвами крушения стали 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан". В настоящее время эксплуатация пассажирских самолетов Boeing-737, принадлежащих компании, приостановлена.