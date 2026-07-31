Российская художница обвинила французский бренд Coperni в краже идеи сумок с плесенью

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Российская художница Даша Плесень заявила в беседе с Life.ru, что французский модный дом Coperni использовал ее работу для создания концепта сумок с плесенью без разрешения.

По словам художницы, она случайно наткнулась в соцсетях на пост дизайнера, который, как она полагает, работает с искусственным интеллектом. Тот представил концепт для Coperni – сумку, заросшую плесенью. Присмотревшись к работе, девушка поняла, что это ее работа, которую взяли из ее портфолио.

"И получается, она дала промпт для AI, даже не сказав ему изменить цвета, композицию, формы. И по сути, это просто моя работа вставлена", – пояснила Плесень.

Художница отметила, что посвятила 11 лет своей художественной практике, которую называет "живой и органической".

Ранее российский дизайнер Евгения Юртова, известная как Джозефинна, обвинила модный дом Schiaparelli в том, что он скопировал ее идею, выбрав в качестве декора для сумки куриные лапы – подобный аксессуар она выпустила еще 3 года назад. Кроме того, модный дом "превентивно" заблокировал аккаунт Юртовой. Она намерена обратиться к европейским юристам.

