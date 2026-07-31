Соседи много лет спорили об уличном туалете в Нижегородской области

Фото: r52.fssp.gov.ru

Вмешательство судебных приставов помогло восстановить права владелицы загородного дома в Нижегородской области, которая не могла добиться от соседки переноса уличного туалета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Женщина обратилась в суд, так как соседка отказывалась переносить туалет, расположенный слишком близко к ее дому. Судья признал, что расположение санитарной постройки нарушает требования законодательства, и обязал ответчицу перенести строение на расстояние не менее 20 метров от дома истицы.

Исполнительный лист поступил в Богородское районное отделение ГУФССП России по Нижегородской области. Пристав уведомил должницу о возбуждении производства и предупредил о последствиях неисполнения решения суда. Однако в установленный срок женщина не предприняла никаких действий для переноса постройки.

В связи с этим сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Поняв, что избежать наказания не удастся, соседка приступила к демонтажу и переносу туалета на расстояние, соответствующее санитарным нормам. Приехавший на место судебный пристав убедился, что строение перенесено в соответствии с решением суда.

Ранее в Нижнем Новгороде собака помогла приставам найти своего хозяина, который спрятался в диване из-за крупного долга по алиментам. Во время осмотра жилья сотрудники ФССП обратили внимание на домашнего питомца, который крутился у складного дивана. Внутри приставы и обнаружили должника. Мужчина уклонялся от выплат на содержание несовершеннолетнего сына. Общая сумма долга превысила 220 тысяч рублей.

