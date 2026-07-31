Умер вратарь нескольких клубов КХЛ Алексей Мурыгин

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Бывший голкипер ряда команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Мурыгин скончался на 40-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского "Амура".

Причиной смерти стала тяжелая болезнь. В феврале 2019 года Мурыгину диагностировали рак миндалины, но тогда он смог побороть недуг. В мае 2026 года болезнь вернулась.

"Важнее спортивных достижений то, что среди всех коллег и болельщиков Алексей пользовался огромным уважением как большой профессионал, добрый и порядочный человек, готовый всегда прийти на помощь", – говорится в сообщении "Амура".

Мурыгин являлся воспитанником хабаровского клуба. В КХЛ вратарь также защищал цвета магнитогорского "Металлурга", ярославского "Локомотива", омского "Авангарда", нижегородского "Торпедо", нижнекамского "Нефтехимика" и китайского клуба "Куньлунь Ред Стар".

В сезоне-2015/16 в составе "Локомотива" Мурыгин установил рекорд лиги по продолжительности "сухой" серии – 302 минуты 11 секунд. Мурыгин завершил игровую карьеру в 2023 году.