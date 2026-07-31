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31 июля, 13:45

Происшествия

Девочке, отравившейся чистящим средством в Приморье, предстоит длительное лечение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Девочке, которая случайно выпила жидкость для чистки плит в Лесозаводске, предстоит длительное лечение. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава Приморья Артем Днепровский.

"Критический этап пройден, <...> (девочка. – Прим. ред.) получает терапию, находится на амбулаторном лечении", – рассказал Днепровский в беседе с РИА Новости.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, ребенок поступил в Краевую детскую клиническую больницу № 1 после того, как случайно выпил чистящее средство. После первичного лечения врачи рекомендовали пройти контрольное обследование через две недели, однако семья обратилась к медикам более чем через месяц.

К этому времени у девочки сформировалось тяжелое рубцовое сужение пищевода: она не могла самостоятельно есть и пить, похудела на 15 килограммов. Для питания врачам пришлось установить гастростому.

Ведомство добавило, что за последние 5 лет специалисты больницы оказали помощь более чем 10 пациентам с ожогами пищевода. Чаще всего такие травмы получают дети младшего возраста, но подобные случаи происходят и с подростками.

Щелочь вызывает глубокие повреждения тканей пищевода. Если начать лечение сразу, высоки шансы избежать тяжелых последствий. При позднем обращении формируются грубые рубцы, лечение может продолжаться годами, пояснила врач-хирург Марина Юркина.

Кроме того, прокуратура Приморского края уже организовала проверку по факту инцидента. В надзорном ведомстве сообщили, что дадут оценку действиям медицинского учреждения по оказанию помощи ребенку, а также условиям жизни и воспитания несовершеннолетней.

До этого суд в Якутии временно приостановил работу пищеблока ресторана "Геофизик" из-за массового отравления на школьном банкете. Инцидент случился в конце июня, когда после выпускного, проведенного для учеников 9-го класса, 14 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело.

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