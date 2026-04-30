Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 20:07

Безопасность

Москвичей предупредили о мошенниках, притворяющихся коммунальщиками в праздники

Фото: 123RF.com/artemstepanov

В период майских праздников москвичам стоит быть особенно бдительными, поскольку мошенники придумали новую схему, в которой выдают себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские службы не проводят обходы квартир и плановые проверки в праздничные даты.

Визит они смогут совершить только в случае возникновения аварийной ситуации. Однако и в такой ситуации выезд осуществляется по согласованию времени.

"Призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники", – подчеркнул вице-мэр.

Зачастую жертвами подобных схем становятся пожилые люди и пенсионеры. Злоумышленники предлагают заменить счетчики, проверить газовые плиты или продать дорогостоящее оборудование, которое может быть опасным в использовании.

В связи с этим Бирюков обратил внимание на то, что информация о плановых проверках заранее размещается на информационных стендах в подъездах и на сайтах инженерных компаний. Помимо этого, уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб.

Ранее в Роскачестве предупредили о всплеске мошенничества в преддверии Дня Победы. Злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал "Госуслуги". На таких сайтах аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику.

"Новости дня": в Москве начали маркировать вызовы от городских служб

Читайте также


безопасностьЖКХгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика