Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:42

Происшествия

На Урале женщина приговорена к 9 годам колонии за наркотики в кофемолке

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Женщина из Свердловской области приговорена к 9 годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, которые были спрятаны в кофемолке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следствия, в июне 2025 года женщина забрала в пункте выдачи СДЭК посылку, внутри которой находилась электронная кофемолка с двумя пакетами наркотиков. Она намеревалась расфасовать их и продать на территории города. Подозреваемую задержали всего в пяти метрах от ее дома.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета. Вину она не признала и утверждала, что не знала о наличии запрещенных веществ внутри прибора.

Однако суд, основываясь на собранных доказательствах, признал ее виновной. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее столичный суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на сбыт более 10 килограммов марихуаны. Уточнялось, что тайник, где находились наркотические средства, нашли в подъезде жилого дома. Злоумышленник должен был незаконно сбыть их соучастнику.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика