Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:01

Общество

Предмет "духовно-нравственная культура РФ" включат в школьную программу средних классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Предмет "духовно-нравственная культура России" (ДНК России) появится в программе 5–7-х классов с 2026/2027 учебного года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Данный предмет, как напомнили в ведомстве, был разработан по поручению президента и направлен на формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей. Его изучение запланировано со второго полугодия, у 5-х классов оно составит 17 часов, а у 6-х и 7-х – по 34.

Как подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов, предмет очень важен, поскольку он основывается на изучении нравственных ценностей и знакомит учащихся с жизнью выдающихся государственных и общественных деятелей отечества.

"Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход", – добавил он.

В свою очередь, ведомство дополнило, что для успешного введения предмета школы будут обеспечены учебными пособиями. В частности, Минпросвещения уже направило в регионы рекомендации по его преподаванию.

Кроме того, в настоящее время активно разрабатываются методические материалы и единые учебники для нового курса. Также планируется проведение курсов повышения квалификации для учителей.

С 2027/2028 учебного года нововведение планируется и у школьников 9-х классов. Теперь перед основным государственным экзаменом им придется сдавать устный экзамен по истории. Тестирование будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе – апреле.

Оценки за поведение введут в российских школах с нового учебного года

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика