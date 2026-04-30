30 апреля, 14:43

Политика

Путин и Трамп договорились продолжать посредничество в урегулировании конфликтов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре договорились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он уточнил, что конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей достигнуто не было.

Кроме того, речи об использовании Азербайджана в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию пока не идет, сказал Песков, комментируя соответствующее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

29 апреля между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор. Общение длилось более 1,5 часа, оно было деловым и откровенным, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

В частности, лидеры обсудили украинский конфликт. Путин выразил готовность объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Глава Белого дома поддержал инициативу.

Точные даты перемирия еще не определены. При этом Москва пока не слышала реакции Киева на предложение, указали в Кремле.

Путин заявил о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы

