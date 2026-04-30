Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 14:51

Общество

В РФ спрос на наборы для глинтвейна вырос перед праздниками на 15%

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В России продажи приправ и ягодных смесей для глинтвейна выросли на 15% в преддверии майских праздников. Это следует из исследования сети гипермаркетов "О'КЕЙ", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным сети, наиболее заметным стал рост спроса на безалкогольное пиво (19%). Кроме того, в этом году граждане стали чаще приобретать безалкогольные игристые вина (17%), морсы без сахара (12%) и высокобелковые молочные коктейли (7%). Эксперты связали такой интерес с трендом на натуральные составы и подготовкой россиян к лету.

Также в исследовании указано, что в 2026 году россияне заинтересовались квасом на две недели раньше, чем годом ранее. К началу мая его продажи увеличились на 11%. При этом россияне отдают предпочтение классическим и необычным вариантам, включая напитки с добавлением ягод или мяты.

Вместе с тем был зафиксирован увеличенный спрос на такие ингредиенты для домашних напитков, как замороженные ягоды, сиропы и сухофрукты. По словам экспертов, это объясняется переменчивой погодой в Центральной России и короткими майскими праздниками.

Более того, исследование показало, что в 23% чеков со свиным шашлыком также были белые и красные безалкогольные вина, с куриным в 19% случаях брали ягодные морсы. Наиболее часто вместе с шашлычными наборами приобретали фруктовые соки.

Согласно опросу, 33% россиян рассказали, что выбирают напитки так, чтобы они подходили к шашлыку по вкусу и степени газированности. 29% респондентов покупают для пикника свои любимые позиции. Еще 20% граждан отдают выбор товарам по скидкам, а 11% берут с собой домашние заготовки.

Среди напитков на праздниках россияне больше всего предпочитают воду (41%), сок (39%), лимонады (30%), квас (23%), морс и компот (17%), а также безалкогольное пиво и вино (11%).

Ранее сообщалось, что традиционный выезд на шашлыки в 2026 году потребует от россиян больших расходов. Базовый набор на компанию из 3–4 человек обойдется в 1,7–3 тысячи рублей, а при выборе более дорогого мяса или готовых наборов траты могут превысить 5 тысяч рублей.

Штраф ждет россиян за приготовление шашлыков в неположенных местах

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика