30 апреля, 13:54

Общество

Циклон из России принесет майский снегопад в Турцию

Фото: TAСС/Zuma

На ряде горнолыжных курортов Турции ожидаются сильные снегопады, вызванные пришедшими из России массами холодного воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральное управление метеорологии Турции.

Уточняется, что вся страна окажется под влиянием прохладной и дождливой погоды уже в пятницу, 1 мая. В некоторых регионах Турции температура упадет ниже сезонных показателей, а в центре страны ожидаются заморозки и гололед, что может поставить под угрозу урожай, предупреждают специалисты.

В большинстве турецких регионов будут ливни с грозой, а в горах – снег с дождем, при этом на высотах от тысячи метров синоптики ожидают снегопады. В частности, сильный снег ожидается на горнолыжных курортах Карталкая, Улудаг и Паландокен.

Такая погодная обстановка сохранится как минимум до 6 мая. Из-за непогоды температура в Анкаре снизится до 3 градусов тепла, в Стамбуле – до 8 градусов, в Болу – до 2 градусов, на курортах Эгейского моря – до 4 градусов, а в Анталье – до 14 градусов ночью.

До этого синоптики предупреждали, что во второй декаде мая москвичей ожидают "черемуховы" холода. В эти дни может выпасть в 1,5–2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма. При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая, а в июне, как ожидается, воздух прогреется на 2 градуса выше нормы.

обществопогодаза рубежом

