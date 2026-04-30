Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 13:40

Мэр Москвы

Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты готовили их к запуску почти весь апрель.

"Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой", – рассказал он.

В столице действуют сотни фонтанов, включая сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. В 2026 году в этот список также вошел фонтан площадью 3 500 "квадратов" на центральной площади "Лужников". Зимой он работал как каток.

"Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители "Лужников" увидят впечатляющее светомузыкальное шоу", – отметил Собянин.

Также в прошлом году специалисты обновили главный фонтан в парке "Сокольники", отремонтировали комплекс "Музыка Славы" в Кузьминках и сухой фонтан в парке "Дубрава" в Куркине. Кроме того, у Ивановских прудов появился новый светодинамический комплекс в виде парусной лодки.

Ранее стало известно, что специалисты после зимы привели столичные набережные в порядок. Работы по подготовке набережных к новому сезону начались еще в конце марта. Всего очистили 82 сооружения. Также летом на набережных проведут плановые ремонтные работы, включая очистку гранита, замену ограждений, облицовки и парапетов.

Сергей Собянин объявил об открытии сезона фонтанов в Москве

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика