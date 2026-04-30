30 апреля, 12:26

Регистрация на новую серию экскурсий проекта "Открой#Моспром" стартовала в столице

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве началась регистрация на новую серию экскурсий по высокотехнологичным промышленным площадкам столицы в рамках проекта "Открой#Моспром", передал портал мэра и правительства столицы.

Горожане смогут посетить предприятия пищевой, машиностроительной, радиоэлектронной и других отраслей. Подать заявку можно за три дня до мероприятия, а актуальное расписание публикуется на сайте.

Как сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, Москва по праву считается индустриальным центром России. Городские промышленные площадки не только выпускают высококлассную продукцию, но и дарят впечатления.

"С 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" любой желающий может посетить столичные заводы и ближе познакомиться с современными технологиями и передовыми инженерными решениями. За это время было организовано более 3,5 тысячи экскурсий и свыше тысячи мастер-классов", – поделился он.

По словам Гарбузова, такие мероприятия одинаково интересны школьникам, студентам и старшему поколению: для одних это возможность присмотреться к техническим специальностям, для других – по-новому взглянуть на Москву как на столицу инноваций.

Таким образом, в мае москвичи и туристы смогут посетить кондитерский концерн "Бабаевский" с более чем 200-летней историей, где ежегодно выпускают свыше 31 тысячи тонн сладостей. А также Щербинский лифтостроительный завод, чьи подъемные механизмы установлены в Елоховском соборе и парке "Патриот".

Вместе с тем двери откроет компания "Научные развлечения", которая разрабатывает и производит оборудование по физике, химии, биологии и другим предметам, а также создает интерактивную среду непрерывного инженерного образования – от конструирования в детских садах до лабораторных исследований в вузах.

Чтобы зарегистрироваться на экскурсию, нужно в карточке мероприятия нажать кнопку "Регистрация", заполнить ФИО, указать паспортные данные и электронную почту, а затем нажать "Сохранить". Подтверждение придет на почтовый ящик.

Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов: экскурсии, лекции, квизы и другие специальные мероприятия.

Ранее сообщалось, что музеи столицы подготовили программы, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии. В частности, поклонникам поэзии Серебряного века стоит заглянуть в Дом-музей С. А. Есенина, где хранятся личные вещи, рукописи и редкие фотографии поэта.

