30 апреля, 11:08

Город

"Домики добра" будут работать на площадках фестиваля "Московская весна"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Домики добра" будут работать на площадках фестиваля "Московская весна", сообщает портал мэра и правительства столицы.

До 11 мая жители и гости города могут передать подарки для участников СВО и детей, которые проживают в новых регионах, а также товары для животных. Они будут работать ежедневно по будням с 11:00 до 21:00, а по выходным – с 10:00 до 21:00.

"В пункты приема можно передать сладости и игрушки для детей, проживающих в новых регионах. С 8 по 11 мая волонтеры в "Домиках добра" также будут раздавать георгиевские ленты", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Для участников СВО можно передать мужские подарочные наборы, стельки и хлопковые носки, а также средства гигиены. Детям, живущим в новых регионах, можно подарить новые книги для внеклассного чтения, настольные игры, канцелярские принадлежности и сладости.

Также москвичи смогут передать зоотовары для животных, например сухой и влажный корм, рис, гречку, капли от клещей, амуницию и игрушки и многое другое.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке. Срок годности должен быть не менее трех месяцев. Волонтеры в "Домиках добра" расскажут, какие подарки можно передать нуждающимся, проверят сроки годности, упакуют все коробки и отправят адресатам.

Пункты находятся на Тверской площади, площади Революции, по адресу улица Новый Арбат, владение 13, а также:

  • Коптевский бульвар, владение 18;
  • улица Грекова, владение 3ж;
  • сквер на улице Хачатуряна (владение 13);
  • пересечение улиц Молодцова и Сухонской (Бабушкинский парк);
  • проезд Серебрякова, владение 14, строение 23;
  • Стартовая улица, владение 12;
  • Городецкая улица, владение 1;
  • Святоозерская улица, владение 1;
  • Вешняковская улица, владение 16;
  • сквер у Гольяновского пруда;
  • Волгоградский проспект, владение 119;
  • улица Перерва, владение 52;
  • сквер у станции метро "Некрасовка";
  • Краснодарская улица, владение 66;
  • Ореховый бульвар, владение 24, строение 1;
  • Ключевая улица, владение 22, корпус 1;
  • Большая улица, владение 91 (музей-заповедник "Коломенское");
  • Профсоюзная улица, владение 41;
  • бульвар Дмитрия Донского, владение 11;
  • улица Теплый Стан, владение 1б;
  • улица Адмирала Руднева, владение 8;
  • Матвеевская улица, владение 2;
  • Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;
  • Митинская улица, владение 31;
  • пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
  • Авиационная улица, владение 24;
  • Зеленоград, 16-й микрорайон, около корпуса 1606.

В городе также продолжают работать 15 штабов по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Неравнодушные жители могут передать посылки для людей и животных из новых и приграничных регионов России.

Помимо этого, в штабах проходит сбор вещей первой необходимости для пострадавших жителей Дагестана. Вопросы по требующимся товарам можно задать с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии 8 (499) 170⁠-02⁠-25.

Ранее центр "Я – доброволец" направил в зону СВО более 330 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры также собирают аптечки, готовят сублимированные продукты и каждый день плетут маскировочные сети. Дети рисуют для военнослужащих рисунки.

