GAR: суд Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану

30 апреля, 07:21

Суд Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану

Французский суд рассмотрит требование Украины отменить выплату Татарстану 104 миллиона долларов по спору об "Укрнафте". Об этом сообщает Global Arbitration Review.

По информации издания, речь идет об арбитражном решении, по которому Киев обязан выплатить российской республике компенсацию в рамках инвестиционного соглашения.

Сумма присуждена в связи с утратой доли Татарстана в нефтедобывающей компании "Укрнафта". Теперь Украина пытается оспорить это решение во французской юрисдикции.

Ранее апелляционный суд в Польше утвердил решение об отмене штрафов, которые ранее были наложены польским управлением по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) на "Газпром". Отмечается, что компания должна была выплатить 7,2 миллиарда долларов.

судыполитикаэкономика

