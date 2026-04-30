30 апреля, 01:24

Экономика

В России выявили отрасль-рекордсмен со средним доходом более 350 тысяч рублей

Сотрудники табачных производств стали единственной категорией работников в России, чья средняя зарплата в феврале превысила планку в 350 тысяч рублей. Такие данные приводят РИА Новости на основе анализа официальной статистики.

По информации агентства, средний заработок в этой сфере к концу зимы достиг 355 тысяч рублей до вычета налогов.

Также отмечается, что еще в январе показатель составлял 216,4 тысячи, то есть за месяц отрасль показала стремительный рост оплаты труда.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в РФ третий месяц подряд превысила 100 тысяч рублей. Таким образом, она выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигла 103,9 тысячи рублей. Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2026 года реальные зарплаты должны вырасти на 2,4%. В 2025-м они показали рост на 4,4%.

