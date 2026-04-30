30 апреля, 00:23

Общество

В России начался сокращенный рабочий день

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Россиян, работающих по пятидневному графику, в четверг, 30 апреля, ждет сокращенный рабочий день. Об этом в интервью РИА Новости рассказал младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

По его словам, это требование трудового законодательства: если за рабочим днем следует официальный нерабочий праздник, в данном случае 1 Мая, то продолжительность труда накануне уменьшается на один час.

Эксперт отметил, что такая мера действует в большинстве компаний с пятидневкой. При этом в организациях с непрерывным производственным циклом порядок работы может отличаться и регулироваться внутренними документами предприятия.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские праздники за счет январских выходных. По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска.

