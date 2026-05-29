29 мая, 12:46

Общество

МЧС опровергло введение запрета на мобильные телефоны на АЗС

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

МЧС РФ опровергло запрет на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях (АЗС), заявив, что не вводило и не рассматривает его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Министерство прокомментировало заявление адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро "Гребнева и партнеры" Ирины Гребневой. Она сообщала, что разговор на АЗС по телефону вне салона машины может грозить автомобилистам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправке.

"Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", – добавили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что нормативная база не предполагает прямого запрета на средства мобильной связи на АЗС.

Ранее в редакции СМИ Белгородской области начали поступать письма якобы от имени Роскомнадзора. В них сообщалось о планируемых с 1 июня 2026 года ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов.

В РКН указали, что не планируют проводить подобных мероприятий. Ведомство призвало журналистов не распространять недостоверные данные.

