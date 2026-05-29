Отказ Евросоюза от диалога с Россией является самой большой глупостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Самая большая глупость, которую делают европейцы и люди в Брюсселе, это в том, что полностью отказываются от какого-либо диалога с Россией", – сказал он.

По его словам, невозможно решать или обсуждать проблемы без диалога. Представитель Кремля также высказал мнение, что Европа выступает стороной украинского конфликта и при этом поддерживает киевским режим. Он напомнил, что европейское оружие "непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно". Соответственно, в таком статусе европейские страны никак не могут претендовать на посредничество.

Журналисты задали ему уточняющий вопрос о том, отказались бы российские власти, если бы ЕС предложил помощь в урегулировании конфликта. Ответ Пескова был утвердительным.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков прокомментировал обсуждение среди европейских стран претендентов на роль переговорщика с Россией. Он посоветовал Европе перебирать кандидатов. Помощник главы государства добавил, что у властей РФ есть темы для обсуждения с Европой.

Среди возможных переговорщиков назывались президент Финляндии Александр Стубб, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Однако Меркель заявляла, что не хочет выступать в этой роли.