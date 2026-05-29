Выход № 5 станции метро "Выхино" закрыт до 31 мая

Пассажиры не смогут воспользоваться выходом № 5 на станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии метро до 31 мая. Об этом предупредила пресс-служба столичного Дептранса.

Выход закрыт из-за работ по замене напольного покрытия. Горожан призвали пользоваться другими выходами со станции, а также напомнили о необходимости соблюдения правил проезда в метро.

Кроме того, ограничения в настоящее время действуют на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии метро. До 11 июня там закрыт на ремонт эскалатор, ведущий к выходам № 1 и 2.

Параллельно с этим сотрудники метрополитена продолжают готовить станции подземки к лету. В частности, они промывают поверхности вестибюлей и платформ, а также колонны, окна и витражи. Также специалисты очищают фасады выходов и вестибюлей на улице, проверяют работу кондиционеров на платформах и в поездах.