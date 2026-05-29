29 мая, 04:28

В России могут провести Год безопасности дорожного движения

Правительство РФ поручило ведомствам подготовить проведение в стране Года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещения, Минтранс, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта и Росавтодор.

До 2027 года им предстоит представить доклад Владимиру Путину, а в случае необходимости – разработать проект соответствующего указа.

Ранее стало известно, что власти РФ прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.

закрыть
