В России могут провести Год безопасности дорожного движения

Правительство РФ поручило ведомствам подготовить проведение в стране Года безопасности дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещения, Минтранс, Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта и Росавтодор.

До 2027 года им предстоит представить доклад Владимиру Путину, а в случае необходимости – разработать проект соответствующего указа.

Ранее стало известно, что власти РФ прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.