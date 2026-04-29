Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 19:31

Экономика

Средняя зарплата россиян превысила 100 тыс руб третий месяц подряд

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Средняя зарплата в России в феврале 2026 года третий месяц подряд превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, она выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигла 103,9 тысячи рублей.

В августе 2025 года средняя зарплата до вычета налогов составила 103,2 тысячи рублей, впервые превысив отметку в 100 тысяч рублей. К декабрю за счет премий и бонусов она приблизилась к 139,7 тысячи рублей.

В январе этого года номинальные зарплаты составили 103,6 тысячи рублей, увеличившись до 104 тысяч к февралю (на 15,4% в годовом выражении).

При этом уточняется, что реальные зарплаты в феврале выросли на 8,6% в годовом выражении. Так называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу года реальные зарплаты должны вырасти на 2,4%. В 2025-м они показали рост на 4,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы граждан увеличились за первый квартал 2026-го на 1,5% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Прогнозируется, что в целом в этому году показатель вырастет на 2,1%.

Ранее в Москве отрасли транспорта, строительства и ЖКХ, промышленности, сферы услуг и IT показали самый высокий рост зарплат за последние три года. Например, доходы в области транспорта и логистики увеличились на 33% и составили в среднем порядка 175 тысяч рублей. Особенно нужны городу слесари по ремонту, машинисты, водители, диспетчеры и логисты.

Средние зарплаты в Москве выросли на 22% в начале года

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика