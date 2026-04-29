Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:36

Культура

Культурные центры Москвы приглашают на занятия танцами разных стран мира

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Юных и взрослых москвичей и гостей столицы пригласили принять участие в танцевальных занятиях в культурных центрах Москвы, подведомственных департаменту культуры города, передает портал мэра и правительства столицы.

В студии ирландских танцев "Ринке" в Культурном центре ЗИЛ можно научиться ирландскому танцу в мягкой и жесткой обуви. Занятия проводит мастер с 20-летним танцевальным стажем Александр Кухаренко и танцор с 15-летним стажем Мария Алышева.

"Наши ученики развивают координацию и чувство ритма, работают над красивой осанкой, занимаются общей физической подготовкой. Вскоре после начала тренировок появляется возможность выступать на соревнованиях, а ученики старшей группы регулярно принимают участие в различных концертах и съемках танцевальных клипов", – отметил Кухаренко.

Специалисты регулярно проводят мастер-классы и в других российских городах. Посещать уроки танцев можно и детям от 5 лет. Записаться туда можно по ссылке.

Уроки китайских танцев можно посетить в студии "Шелковый путь" в Культурном центре ЗИЛ. В основе этого вида танцев лежит дыхательная практика. Кроме того, на уроках используют веера, рукава, ленты, зонты и музыкальные инструменты.

Особенности китайских танцев связаны с древними традициями, философией и боевыми искусствами, указала преподаватель студии Ирина Чикова. В центре регулярно проходят отчетные концерты коллектива, также вместе с другими ансамблями он участвует в спектаклях "Легенда о золотом свитке" и "Великая Тан. Восход и закат империи". Записаться на занятия можно по ссылке, допускаются дети от 10 лет.

Кроме того, на базе культурного центра "Меридиан" с 2004 года работает театр танца "Аль-Джана". Его участники могут познать искусство восточных танцев. Здесь обучают основным восточным ритмам – максум, балади и саиди. При этом используется специальный реквизит.

"Каждый год наш коллектив создает уникальные музыкально-танцевальные спектакли, в которых принимают участие дети и взрослые, начинающие и давно танцующие. Эти постановки учат добру, любви, духовным ценностям, в них всегда заложен глубокий смысл", – сказала художественный руководитель студии Елена Саковец.

Занятия подойдут для детей от 7 лет. Записаться в коллектив можно по ссылке.

Врач травматолог-ортопед Артем Катулин ранее объяснил, что заниматься танцами на любительском уровне можно практически всем. Если у человека нет острых сердечных состояний или тяжелых пороков сердца, а также недавно перенесенных травм, в том числе позвоночника, то такие тренировки допустимы как хороший способ разнообразить повседневную жизнь.

Читайте также


культурагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика