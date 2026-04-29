Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 16:14

Город

В нацпарке "Лосиный остров" расцвели подснежники

Фото: пресс-служба национального парка "Лосиный остров"

В национальном парке "Лосиный остров" расцвели подснежники. Об этом сообщается в телеграм-канале нацпарка.

"Эти нежные первоцветы (галантусы) дарят нам красоту, кормят первых пчел и бабочек, поддерживают баланс леса и показывают, что экосистема здорова", – говорится в сообщении.

Уточняется, что корневища этих растений зимуют под снегом. Ранние ростки устойчивы к временным похолоданиям в столичном регионе и выдерживают заморозки до минус 5–8 градусов.

Кроме того, подснежник занесeн в Красную книгу Московской области как редкий и исчезающий вид.

Ранее в национальном парке зацвела краснокнижная пролеска сибирская. Данное луковичное растение с коротким вегетационным периодом относится к пятому классу редкости. Большую часть года пролеска проводит под землей, однако надземная часть растения также играет важную роль. В частности, она питает луковицу и участвует в размножении.

Магнолия расцвела в самом центре Москвы

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика