29 апреля, 14:36

Экономика

Силуанов спрогнозировал последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для России

Фото: 123RF.com/breizhatao

Бюджет России должен иметь запас прочности на случай колебания цен на нефть. Об этом на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя последствия выхода ОАЭ из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) для Москвы.

Решение Абу-Даби означает, что страна будет продавать тот объем сырья, который сможет произвести, объяснил министр. По его словам, если примеру Эмиратов последуют другие государства, то стоимость нефти может пойти вниз, поэтому Москве нужен денежный резерв не менее чем на 3 года.

Силуанов указал, что за 3 года произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке, так как у компаний, особенно тех, кто добывает сланцевую нефть, себестоимость добычи высокая, 60 долларов за баррель или больше.

"Поэтому если цены на нефть упадут, то, соответственно, объем предложения будет сокращаться на рынке, соответственно, и цены будут потом восстанавливаться", – цитирует министра РИА Новости.

Глава Минфина уточнил, что пятая часть бюджета России зависит от нефтегазовых доходов, в связи с чем важно оценивать ситуацию на мировом рынке.

"Сегодня цены на нефть высокие, завтра цены на нефть низкие. Нужно всегда иметь подушку финансовую на случай, если мы будем меньше получать доходов от нефти и газа", – добавил он.

ОАЭ выйдут из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая. По данным СМИ, решение исходит из "долгосрочного стратегического и экономического видения и интересов развития энергетического сектора ОАЭ".

При этом Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+. В Кремле выразили надежду, что решение Абу-Даби не приведет к завершению работы расширенного формата ОПЕК.

