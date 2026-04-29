Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 12:20

Город

Московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза

Фото: 123RF.com/puvasit

Московские врачи спасли пациента с осложненной формой варикоза, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Отмечается, что 62-летний мужчина обратился во флебологическую службу больницы Ерамишанцева с жалобами на боль, тяжесть, отеки и пигментацию правой ноги. Он рассказал, что пытался решить проблему самостоятельно с помощью компрессионного трикотажа, флеботропных препаратов и мазей. Однако заболевание прогрессировало, что и побудило его обратиться к специалисту.

После консультации и обследования сердечно-сосудистый хирург Борис Данелян предложил пациенту операцию. Мужчине "закрыли" пораженную вену с помощью лазера, а также удалили мелкие измененные вены.

Вмешательство проводили амбулаторно под местной анестезией через маленькие проколы. Такой подход позволяет эффективно устранить причину заболевания без госпитализации и длительной реабилитации, пояснил руководитель флебологического центра Овсеп Манджикян.

Через полгода на контрольном осмотре пациент рассказал, что боли исчезли, отеки прошли, а признаки варикоза больше не беспокоили. Врач рекомендовал ему больше двигаться, использовать при нагрузках компрессионный трикотаж и регулярно проходить профосмотры в поликлинике.

Ранее в столичной больнице медики спасли пациента с синдромом Гийена – Барре, поражающим периферическую нервную систему. Мужчина пожаловался на онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки. Его самочувствие улучшилось после проведения курса плазмафереза, комплекса лечебных мероприятий по реабилитации и массажа.

Московские врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга

Читайте также


медицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика