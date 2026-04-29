Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 11:31

Наука

Ученые нашли семь групп пятен на обращенной к Земле стороне Солнца

Фото: depositphotos/magann

Ученые обнаружили семь групп пятен на той стороне Солнца, которая обращена к Земле. Происходящие в них вспышки достаточно слабые, но всплеск солнечной активности еще не закончился, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На обращенной к Земле стороне сейчас находится сразу семь групп солнечных пятен, как минимум одна из которых, с номером 4420, классифицирована по высшей категории beta-gamma-delta", – говорится в сообщении.

По словам ученых, пиком подъема активности небесного светила были две X-вспышки 24 апреля, сейчас же Солнце растрачивает энергию. Тем не менее, несмотря на это, ее запасов пока достаточно, чтобы производить более 20 вспышек в день, преимущественно слабого и среднего уровней.

Исследователи отмечают, что признаков перехода в режим накопления энергии на сильные события пока не видно. Их вероятность, по оценкам моделей, составляет от 20 до 30%. В четверг, 30 апреля, ожидается начало воздействия очередной корональной дыры, но оно не будет значительным.

На Солнце 28 апреля произошла вспышка предпоследнего класса мощности M1.0. Событие зафиксировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37). Длительность составила 23 минуты.

До этого, 27-го числа, ученые зарегистрировали еще две вспышки класса М. При этом они не исключили возможность более сильных возмущений, включая протонные вспышки и класса Х.

Мощная магнитная буря ожидается в майские праздники

Читайте также


наука

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика