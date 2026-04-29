Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:24

Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракты в Крыму россиянина

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего россиянина, который готовил теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что мужчина планировал совершить террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) в интересах спецслужб Украины.

По данным ФСБ, фигурант получил от куратора средства поражения, провел рекогносцировку адреса проживания предполагаемой жертвы и определил способ камуфлирования СВУ. После теракта он по договоренности с куратором должен был покинуть территорию России.

У мужчины изъяли радиоуправляемое СВУ осколочно-фугасного действия общей массой 2 килограмма, а также взрывчатку и устройства иностранного производства для сборки еще двух взрывных устройств.

Сам задержанный признался, что был завербован в 2025 году украинскими спецслужбами под псевдонимом Хан. У мужчины провели обыск в присутствии его родных. Он объяснил им, что согласился работать на Киев из-за денег.

Ранее российские спецслужбы пресекли действия россиянина, планировавшего теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Уроженец украинского города Ладыжин, проживая в области, связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика