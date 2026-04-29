Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 09:12

Происшествия

Пропавшая после прогулки с подругами на Кубани девочка найдена мертвой

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Пропавшая после прогулки с подругами в Темрюкском районе Краснодарского края девочка найдена мертвой. Об этом сообщила пресс-служба "ЛизаАлерт".

"Поисково-спасательные работы по поиску 11-летней Цюпрак Ани, пропавшей 24 апреля 2026 года, завершены. <…> Найдена погибшей", – уточнили представители отряда.

Поиски девочки продолжались четверо суток в круглосуточном режиме. В нем принимали участие добровольцы и профильные службы, всего было привлечено порядка 700 человек.

Ранее в Хакасии 15-летняя девочка вышла покататься на велосипеде и пропала. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила одна из жительниц села Ефремкино 4 апреля. В поисках задействовали правоохранителей, а также специалистов МЧС и волонтеров.

Велосипед несовершеннолетней был обнаружен под мостом через реку Белый Июс, которая протекает недалеко от населенного пункта.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика