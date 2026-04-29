29 апреля, 08:57

Происшествия

Украинский БПЛА атаковал промышленную площадку в Пермском крае

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Украинский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае. В результате произошло возгорание, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в МАХ.

"Сегодня (29 апреля. – Прим. ред.) на одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника. Проведена эвакуация работников", – отметил он.

На месте ЧП задействованы оперативные и экстренные службы. В настоящее время в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее ВСУ атаковали при помощи дронов четыре района Ростовской области в ночь на среду, 29 апреля. Силы ПВО ликвидировали БПЛА в четырех районах области: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Данные о пострадавших и разрушениях объектов не поступали.

До этого украинского армия с помощью дронов атаковала легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки были ранены три человека. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

