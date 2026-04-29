29 апреля, 08:17

Политика

Карл III подарил Трампу судовой колокол с утилизированной подлодки HMS Trump

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Король Великобритании Карл III подарил президенту США Дональду Трампу рынду – судовой колокол – с утилизированной британской подводной лодки HMS Trump. Вручение состоялось во время торжественного ужина в Белом доме, передает Life.ru.

Монарх Британии заявил, что рад преподнести президенту в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке его "доблестного тезки", и выразил надежду, что он станет свидетельством общей истории и светлого будущего.

Подводная лодка HMS Trump была спущена на воду в 1944 году, служила в составе Британского Тихоокеанского флота и была утилизирована в 1970-х годах.

Ранее сообщалось, что президент Республики Корея Ли Чжэ Мен подарит супруге своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит альбомы кей-поп-исполнителей, в том числе группы BTS. Подарок будет сделан по случаю государственного визита Макрона и его жены в Сеул. Отмечается, что Брижит увлекается кей-попом.

