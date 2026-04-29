29 апреля, 07:33

Общество

В России утвердили обновленный ГОСТ на гипермаркеты, киоски и ПВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России утвердили обновленный ГОСТ на предприятия торговли. Он затронет гипермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие объекты, заявили ТАСС в Роскачестве.

Документ устанавливает четкую типологию объектов розничной торговли, взяв за основу ключевые критерии: размер торговых площадей, специализацию ассортимента, формат обслуживания клиентов и особенности технологических процессов.

В Роскачестве уточнили, что все торговые форматы разделены по категориям в зависимости от масштаба деятельности. В стандарте зафиксировали характеристики крупных и малых предприятий.

Основным нововведением ГОСТа стало добавление в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Указаны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, ПВЗ и постаматов. Перечисленные признаки соответствуют положениям закона о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября.

В организации добавили, что принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, которые связаны с бурным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в стране.

Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня следующего года.

Ранее сообщалось, что стандарт на "зеленую" косметику и бытовую химию примут в РФ уже в этом году. По словам главы Роскачества Максима Протасова, в стране появится несколько таких стандартов с повышенными экологическими характеристиками. В частности, идет работа над ГОСТом на "зеленые" офисы и жилье.

