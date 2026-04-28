Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 23:18

Происшествия

МЧС РФ наращивает силы для ликвидации ЧП в Туапсе

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

МЧС РФ наращивает свои силы для ликвидации последствий украинского удара по НПЗ в Туапсе. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, группировка будет увеличена на 300 человек, в том числе 40 водолазов для ликвидации возможных утечек нефти. Также к месту ЧП будут переброшены боновые заграждения.

Куренков подчеркнул, что МЧС контролирует ситуацию в Краснодарском крае. В ближайшее время будут определенные результаты работы специалистов.

О прилете украинских дронов на Краснодарский край стало известно 28 апреля. БПЛА удалось сбить, но из-за падения обломков на НПЗ в Туапсе начался пожар.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из домов, расположенных вблизи места возгорания.

На всей территории Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика