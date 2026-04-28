МЧС РФ наращивает силы для ликвидации ЧП в Туапсе

МЧС РФ наращивает свои силы для ликвидации последствий украинского удара по НПЗ в Туапсе. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, группировка будет увеличена на 300 человек, в том числе 40 водолазов для ликвидации возможных утечек нефти. Также к месту ЧП будут переброшены боновые заграждения.

Куренков подчеркнул, что МЧС контролирует ситуацию в Краснодарском крае. В ближайшее время будут определенные результаты работы специалистов.

О прилете украинских дронов на Краснодарский край стало известно 28 апреля. БПЛА удалось сбить, но из-за падения обломков на НПЗ в Туапсе начался пожар.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. Местные власти приняли решение эвакуировать людей из домов, расположенных вблизи места возгорания.

На всей территории Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.