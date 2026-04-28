28 апреля, 21:33

Минкульт РФ проверил сериал "Метод-3" после обращения гражданина

Фото: кадр из сериала "Метод-3"; режиссер – Юрий Быков; производство – Плюс Студия, Продюсерская компания "Среда", ZOOM Production

Проверка третьего сезона сериала "Метод" на соответствие духовно-нравственным ценностям была инициирована в связи с запросом гражданина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе мероприятий было выдано заключение с учетом процедуры, утвержденной приказом министерства.

Об удалении "Метода-3" с онлайн-платформ "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора стало известно во вторник, 28 апреля. РКН в своем предписании сослался на Минкульт, который нашел в ленте материалы, подрывающие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Соответствующую информацию подтвердил гендиректор и продюсер Zoom Production Владимир Маслов, уточнивший, что были запрошены разъяснения по поводу того, какие именно нормы закона и традиционные ценности нарушены. Однако, по его словам, в отправленных в ответ документах отсутствовали конкретные формулировки.

