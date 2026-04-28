28 апреля, 17:45

Политика

Трамп заявил о желании жить в Букингемском дворце

Фото: Getty Images/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил о желании переехать в Букингемский дворец. Таким образом глава Штатов прокомментировал появившуюся в СМИ статью о его якобы родственных связях с британской королевской семьей.

"Всегда хотел жить в Букингемском дворце!!! Обсужу это с королем (Великобритании Карлом III. – Прим. ред.) и королевой (Камиллой. – Прим. ред.) через несколько минут!!!" – написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Речь идет об исследовании, проведенном по заказу британской газеты The Daily Mail. В качестве доказательства своей теории журналисты привели генеалогическое древо общих предков Трампа и Карла III.

Согласно ему, американский лидер и британский король имеют общего предка – третьего графа Леннокса, правнука короля Шотландии Якова II Джона Стюарта, жившего с 1490 по 1526 год и участвовавшего в борьбе за власть в Шотландии. Через него они приходятся друг другу 16-юродными братьями.

