28 апреля, 14:53

Технологии

В "Атласе сервисно-инфраструктурных решений" появился еще один ИИ-сервис

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На федеральной платформе "Атлас сервисно-инфраструктурных решений" Агентства стратегических инициатив стал доступен новый ИИ-сервис, созданный Центром искусственного интеллекта департамента градостроительной политики Москвы. О новинке рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая платформа способна за одну минуту анализировать цифровые информационные модели, выявляя пересечения конструктивных элементов и проектные ошибки. После завершения проверки она не только указывает на выявленные проблемы, но и предлагает решения для их устранения. Это позволяет командам быстрее вносить исправления в документацию и избегать дорогостоящих доработок на этапе строительства.

"Мы развиваем цифровые технологии, которые помогают проектным командам работать быстрее и точнее. Сервис на базе искусственного интеллекта позволяет находить уязвимые места в проектах еще до начала активной фазы строительства и принимать более точные решения за счет дополнительного анализа данных. Это напрямую влияет на сроки и затраты <...> В итоге повышаются надежность и качество возводимых объектов", – цитирует Ефимова RT.

Как уточнила пресс-служба департамента градостроительной политики, инструмент улучшает логику проектирования, углубляет анализ всех элементов модели и снижает риски, что особенно важно для сложных объектов.

Сервис стал четвертой по счету разработкой Центра ИИ Москвы, включенной в платформу "Атлас", которая собирает проверенные методы для улучшения городской среды в различных регионах.

Внедрение таких цифровых инструментов способствует упрощению взаимодействия между субъектами, делает процессы более прозрачными для всех участников рынка, укрепляет деловые отношения и создает прочную основу для устойчивого развития инфраструктуры по всей стране.

Ранее Сергей Собянин рассказал о самых интересных городских проектах с применением ИИ. По его словам, ИИ активно применяется в медицине, транспорте, образовании и градостроительстве. Его внедрение направлено на повышение качества услуг и удобства москвичей во всех сферах городской жизни.

