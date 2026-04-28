Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 11:40

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до 6 человек

Число пострадавших при пожаре на севере Москвы выросло до 6 человек – СМИ

Фото: МЧС России

Число пострадавших при пожаре на севере Москвы увеличилось до 6, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По последним данным, спасен 21 человек, 6 пострадали, им понадобилась медицинская помощь. 1 человек погиб", – сказал собеседник агентства.

При этом номер сложности пожара повышен с третьего до четвертого из пяти возможных, огонь распространяется, добавили в оперативных службах.

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин возгорания. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки контролируются в прокуратуре. На месте ЧП работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

Возгорание произошло 28 апреля по адресу 2-й Амбулаторный, дом 14. По информации спасателей, огонь зафиксирован на 2-м и 3-м этажах строящегося здания. В настоящее время принимаются меры по ликвидации пожара.

Автосервис загорелся на Пятницком шоссе в Подмосковье

Читайте также


происшествияпожаргород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика