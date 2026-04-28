28 апреля, 11:31

Происшествия

В Белгородской области фельдшер и ее муж погибли при атаке дрона ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На блокпосту в белгородском приграничье погибли фельдшер из Курска и ее муж в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в MAX, назвав случившееся "чудовищной трагедией".

Он уточнил, что сотрудница фельдшерско-акушерского пункта Беловской ЦРБ ехала с мужем и ребенком, чтобы снять сыну аппарат наружной фиксации. По словам Хинштейна, накануне женщине исполнилось 42 года, ее мужу было 40 лет.

Их 16-летнего сына доставили в детскую областную больницу Белгорода с акубаротравмой и шоковым состоянием. Позднее мальчика заберут в Курск.

По поручению Хинштейна министр здравоохранения уже связалась с белгородскими коллегами. Ситуация находится на контроле.

"Нет сил представить, какое это горе для ребенка – видеть гибель родителей своими глазами. С ним работают психологи. Окажем ему всю помощь", – сказал глава региона.

Также Хинштейн выразил искренние соболезнования.

Ранее мирный житель пострадал при ударе украинского дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в Брянской области. Инцидент произошел в поселке Косицы Севского района. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь.

До этого сообщалось, что обелиск "Городу-Герою Севастополю", который считается одним из главных его символов, получил повреждения после массированной атаки беспилотников ВСУ. Как уточняли власти, специалисты осмотрели объект на наличие опасных предметов.

