28 апреля, 09:34

Безопасность

МВД РФ предупредило о мошенниках в мобильных играх

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники часто используют мобильные игры в качестве стартовой площадки для совершения атак. В зоне риска находятся как дети, так и взрослые пользователи, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу УБК МВД России.

В качестве примера ведомство привело случай с жительницей Биробиджана, которая в мобильной игре наткнулась на рекламный баннер, обещавший легкий доход по государственной программе. Женщина заполнила анкету, после чего ей позвонил "консультант".

Аферисты показали россиянке поддельную биржевую площадку, а также убедили ее внести наличные деньги через банкомат и привлечь средства подруги и родственницы якобы для уплаты налога, которого не существовало.

"В итоге одна игра привела к потере более 4 миллионов рублей. Кроме того, на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на портале "Госуслуги" оказался взломан", – заявили в пресс-службе.

В МВД напомнили, что такие схемы не сводятся к одной теме выплат. Злоумышленники для обмана могут предлагать жертвам подработку, различные сервисы, возмещения и соцподдержку.

Ранее сообщалось о всплеске активности мошенников в преддверии Дня Победы. Киберпреступники создают фальшивые сайты, внешне похожие на "Госуслуги". Там они предлагают гражданам оформить якобы соцподдержку к празднику.

Мошенники стали обманывать россиян об оформлении семейной выплаты

