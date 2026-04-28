Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 08:53

Безопасность

Роскачество предупредило о всплеске мошенничества в преддверии Дня Победы

Фото: depositphotos/Syda_Productions​

Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы, 9 Мая. Злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал "Госуслуги", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества.

По данным ведомства, на таких сайтах аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику. В зону риска попадают родственники участников спецоперации. Им злоумышленники обещают выплаты в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

"Как и перед любыми значимыми датами, мошенники действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные", – добавили в ведомстве.

Роскачество уточнило, что на поддельном сайте жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на "Госуслугах" и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека, в том числе паспортные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких, пояснили в ведомстве.

"О любых полагающихся выплатах необходимо узнавать только на официальных ресурсах, самостоятельно переходя на сайты через браузер. Никогда не вводите данные банковских карт, паспорта и коды из СМС на подозрительных сайтах", – заявило Роскачество.

Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом мошенники могут начать рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Таким образом они могут попытаться заразить устройство жертвы вирусами или похитить данные. Особенно насторожить должны APK-файлы, например "Открытка.jpg.apk" или "9maya.png.apk".

Мошенники стали обманывать россиян об оформлении семейной выплаты

Читайте также


безопасность

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика