28 апреля, 00:22

Политика
WSJ: Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Фото: depositphotos/benkrut

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил о риске введения вторичных санкций против любых иностранных компаний, продолжающих сотрудничество с иранскими авиаперевозчиками. Соответствующее заявление главы американского Минфина публикует издание The Wall Street Journal.

По словам Бессента, иностранные правительства обязаны немедленно принять меры для полного прекращения обслуживания подсанкционных воздушных судов в своих юрисдикциях. В перечень запрещенных действий Вашингтон включает заправку самолетов топливом, поставку продовольствия, взимание посадочных сборов, а также оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию.

Министр подчеркнул, что Вашингтон намерен жестко пресекать любые лазейки для обхода ранее введенных ограничений.

Ранее стало известно, что западные страны усилили давление на банки Турции, которые продолжают совершать финансовые операции с Россией. Отмечается, что регуляторы со стороны Запада требуют от Анкары более строгого контроля за транзакциями с РФ и предупреждают о рисках вторичных санкций.

