27 апреля, 21:06

Известный фразой "Превед, медвед!" сайт Udaff.com прекратил работу

Популярный в России проект Udaff.com закрылся. Это стало известно из сообщения на его сайте, передает "Газета.ру".

Сайт публиковал истории без цензуры, которые пользователи могли прокомментировать. Участники проекта стали авторами популярного на тот момент сленга. В частности, многим запомнились фразы "Превед, медвед!" и "Аффтар жжот".

В 2008 году создатель сайта Дмитрий Соколовский выпустил книгу "Библия падонков, или Учебнег Албанского языка", которая рассказывала о "субкультуре падонков" – так себя называли пользователи Udaff.com. Также вышел словарь "олбанского йезыка" и рассказы в стиле пользователей.

Сам проект возник еще в 2000 году. Число его посетителей на пике популярности достигало около 16 тысяч.

Ранее в России была заблокирована крупнейшая в мире база аниме и манги MyAnimeList. Как пояснили в Роскомнадзоре, причиной стало размещение на сайте материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

