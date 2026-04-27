27 апреля, 20:38

В Польше заявили, что вопрос пролета Фицо в Москву разрешился

Фото: Getty Images/LightRocket/SOPA Images/Tomas Tkacik

Вопрос пролета премьер-министра Словакии Роберта Фицо над территорией Польши в Москву для участия в параде Победы разрешился. Об этом сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Однако он не стал уточнять, каким именно маршрутом проследует самолет Фицо.

Накануне стало известно, что Эстония планирует отказать борту с премьером Словакии в пересечении ее воздушного пространства в направлении Москвы, как делала это в 2025 году. Аналогично хотела поступить и Польша.

Фицо в апреле подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве. Тогда он рассказал, что 8 апреля поучаствовал в церемонии почтения погибших при освобождении Братиславы красноармейцев на холме Славин и посетил концентрационный лагерь в немецком городе Дахау.

После этого стало известно, что Литва и Латвия закроют свое воздушное пространство, чтобы Фицо не смог пролететь над их территорией в Москву. Тогда он пообещал, что другой маршрут обязательно будет найден.

