27 апреля, 18:10

Политика

Покинувший пост главы Россотрудничества Примаков хочет вернуться к журналистике

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Покинувший пост главы Россотрудничества Евгений Примаков не планирует продолжать карьеру госслужащего, а хочет вернуться к журналистике и аналитике. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Примаков добавил, что не будет баллотироваться в Госдуму, поскольку сейчас его интересует научная деятельность.

По словам экс-главы Россотрудничества, он покидает государственную службу "по любви и со взаимным уважением", оставаясь патриотом своей страны. Примаков поблагодарил президента и коллег за доверие.

Подводя итоги своей деятельности, он отметил, что за почти 6 лет его руководства Россотрудничество в 2 раза увеличило набор студентов из других стран для обучения в российских вузах. Также стало в 2 раза больше молодых лидеров, приезжающих на стажировки.

Помимо этого, до 500 проектов россиян в год поддерживались Русскими домами, а сотни российских детей, живущих за границей, каждый год посещают "Артек" и регионы страны.

Примаков подчеркнул, что это было сложное, но хорошее время. Он добавил, что, хоть из-за санкций часть Русских домов закрылась, мир не заканчивается на США и Европе.

Он напомнил, что Русский дом впервые появился в Иране, а еще один вновь заработал в Венесуэле. Также филиал Российского культурного центра был открыт в Белоруссии. Представители организации начали работать в ОАЭ и Таиланде.

Экс-глава Россотрудничества отметил, что доверяет новому руководителю Игорю Чайке и одобряет такой выбор Владимира Путина.

Игорь Чайка был назначен новым главой Россотрудничества 27 апреля. Соответствующий указ подписал президент. Также российский лидер до 2027 года продлил срок государственной службы заместителю главы МИД РФ Михаилу Галузину.

